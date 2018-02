Giovane 19enne ruba 10mila euro di oggetti in oro in una casa di Colorno: arrestato

Aveva appena rubato monili ed altri oggetti d'oro da un'abitazione di Colorno, in via San Rocco, insieme ad un complice. Il colpo era andato liscio per i ladri: il proprietario, un 60enne, era fuori di casa in quel momento. I due giovani, dopo aver prelevato la preziosa merce, sono usciti di corsa dall'appartamento. E' stato proprio l'atteggiamento dei due a insospettire un carabiniere, non in servizio, che è passato proprio in quel momento in via San Rocco. Il militare è riuscito a fermare uno dei due rapinatori: si tratta di un giovane di 19 anni, incensurato e senza fisssa dimora, che aveva con sè 10 mila euro tra monili d'oro ed altri oggetti preziosi, che aveva appena rubato: per lui sono scattate le manette.