Giovane 23enne aggredita e insultata in stazione a Fidenza

L'ha avvicinata ed ha iniziato ad insultarla, senza che lei capisse nemmeno una parola di quel che stava dicendo: dopo gli insulti, le urla contro di lei e gli sputi. Una donna di 23 anni è stata aggredita mentre si trovava in stazione a Fidenza: era in attesa del treno che l'avrebbe riportata a Milano. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 25 settembre. All'improvviso e senza alcun motivo apparente il 35enne, poi identificato in un nordafricano residente a Piacenza, ha iniziato ad aggredirla e a urlarle contro. La donna ha avuto un attacco di panico ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata all'Ospedale Di Vaio per accertamenti. Il 35enne, che dopo l'aggressione ha preso un treno per Piacenza, è stato fermato dai carabinieri e denunciato per violenza privata e lesioni. Alcuni passeggeri del treno, che erano presenti in stazione durante l'aggressione, hanno collaborato alle indagini che hanno portato all' identificazione dell'uomo.