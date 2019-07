Tragedia a Pontetaro: 25enne si tuffa nel fiume e annega

Si è tuffato nel Taro alle 18 e non è più riemerso. Nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, sono scattate le ricerche di un giovane senegalese di 24 anni che si trovava all'altezza del viadotto della tangenziale, in prossimità dell'Interporto. I Vigili del Fuoco hanno perlustrato un fondone del Taro. Il corpo del giovane, Tapha Fall, un operaio 25enne senegalese residente a Fontevivo e che viveva da anni qui con la sua famiglia, è stato trovato alle 20.30. Il 25enne, che stava cercando un pò di refrigerio in una giornata caldissima, ha deciso di tuffarsi nel Taro ma è stato tradito probabilmente dalla corrente o dalla profondità delle acque in quel punto. Un'amica di Tapha ha fatto scattare i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Parma, la Croce Rossa di Pontetaro, l'elisoccorso, i carabinieri di San Pancrazio e di Fontanellato e la polizia Locale di Fontevivo, oltre al sindaco Tommaso Fiazza.