Giallo in viale Toschi: giovane ferito davanti all'Istituto d'arte: grave al Maggiore

Nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre, un giovane è rimasto gravemente ferito mentre si trovava davanti all'Istituto scolastico Toschi. Il ragazzo, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 poco dopo le ore 15 è stato trasportato d'urgenza e le sue condizioni sono giudicate grave dai medici. La dinamica dell'episodio è in corso di ricostruzione da parte delle polizia che si è recata sul posto per fare alcuni accertamenti. C'è sangue sul marciapiede e sulla pista ciclabile. È possibile che il giovane, che era in compagnia di alcuni amici, si sia ferito scendendo dalla cancellata ma le cause sono ancora in via di accertamento.