Giovane 22enne investito da un Frecciabianca: gravissimo al Maggiore

La persona investita è un giovane 22enne che è stato travolto da in treno Frecciabianca, durante la manovra di sosta presso la stazione di Parma, dove è prevista una fermata. L'investimento è avvenuto alle 14.10: sono in corso approfondimenti da parte della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e attualmente si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.

