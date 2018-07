Giovane picchiato e rapinato in viale Mentana

Un giovane di 25 anni è stato picchiato e rapinato da alcuni sconosciuti in pieno centro a Parma, alle due e mezza di notte della notte tra sabato e domenica. Il suo racconto è stato raccolto dettagliatamente dagli uomini di Borgo della Posta che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del pestaggio e della rapina. I poliziotti, dopo essersi recati sul posto poco dopo l'episodio, hanno raccolto la denuncia della vittima. Il giovane, che si trovava insieme alla fidanzata in via Saffi, si è avviato verso la sua auto, dopo averla riaccompagnata a casa. Ad un certo punto ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle da tre persone, che lo hanno scaraventato a terra e poi li hanno rubato il portafoglio, che conteneva 150 euro. Un agguato da dietro durato pochi istanti, che non ha lasciato al giovane il tempo per difendersi. Dopo l'aggressione ha chiamato la polizia, che è giunta sul posto per un sopralluogo, mentre il giorno dopo si è recato in ospedale, dove li hanno dato una prognosi di dieci giorni per le contusioni all'anca e al gomito. Ora gli inquirenti visioneranno le immagini delle telecamere per cercare di avere elementi utili per l'identificazione dei rapinatori.