Vede un ladro rubare dalle auto in sosta e chiama i carabinieri: arrestato 60enne

Lo aveva visto già sabato aggirarsi tra le auto parcheggiate in piazzale Picelli per cercare di trovarne una aperta, con lo scopo di rubare gli oggetti all'interno dei veicoli. Un giovane residente in Oltretorrente è riuscito a fare il modo che i carabinieri fermassero un 60enne, responsabile di un tentativo di furto in via Pasini. L'atteggiamento sospetto del 60enne aveva destato sospetto nel ragazzo che, già sabato, aveva chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti erano giunti sul posto però l'uomo si era già allontanato. Ieri 21 maggio il giovane ha rivisto la stessa persona, intenta a cercare di aprire le auto in via Pasini: i carabinieri, chiamati dal giovane, sono arrivati proprio mentre il 60enne cercava di rubare due paia di occhiali di una nota marca all'interno di una Ford Fiesta, che ha trovata aperta. L'uomo ha tentato di scappare ma è stato fermato ed arrestato in flagranza di reato per tentato furto. La proprietaria dell'auto ha riconosciuto come propri gli occhiali che il ladro aveva in tasca. L'uomo, che ha diversi precedenti alle spalle, ha agito nel pomeriggio verso le ore 17. Fondamentale è stata la collaborazione del giovane residente.