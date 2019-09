Giovani nigeriane stuprate e costrette a prostituirsi: arrestata 'madame' di 42 anni

Due giovani nigeriane, una 22enne e una 17enne, fatte arrivare dal loro Paese di origine a Parma con la promessa di un lavoro e poi sfruttate, stuprate e costrette a prostitursi per saldare un presunto debito di migliaia di euro, da saldare con i guadagni derivati dall'attività di prostituzione, che esercitavano lungo le strade della nostra città, sotto la minaccia della violenza fisica e del ricatto psicologico.

Una donna nigeriana di 42 anni, le cui iniziali sono A.E.R. è stata arrestata, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tratta di essere umani, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il suo complice, un 43enne nigeriano le cui iniziali sono A.G.A., raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per per i reati di sfruttamento della prostituzione delle due giovani vittime e di violenza sessuale si è reso irreperibile ed è ricercato su tutto il territorio nazionale.

Altre due persone, marito e moglie nigeriani di 53 anni e 41 anni, sono indagati in stato di libertà per i reati di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale.

L'indagine, avviata nel dicembre del 2017 in seguito alla denuncia presentata dalla vittima minorenne e coordinata dai Sostituti Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna Stefano Orsi e Michele Martorelli, si è conclusa e i poliziotti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna nigeriana, considerata la 'madame' che aveva avvicinato le due connazionali promettendo a loro un lavoro nel nostro Paese, per poi costringerle a prostitursi.