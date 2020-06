Giovani parmensi aggrediti e rapinati da una bay gang a Riccione

Alcuni giovanissimi parmensi, tra cui un 18enne di Salsomaggiore Terme, sono stati aggrediti - l'altra notte - a Riccione mentre si trovavano al mare per alcuni giorni di vacanza. Le ore che avrebbero dovute essere di relax si sono trasformate, per loro, in un incubo ad occhi aperti. Da alcuni giorni proprio a Riccione sta imperversando una baby gang, composta da alcuni giovani nordafricani, che prende di mira i ragazzini che si trovano in vacanza nella nota località balneare. I giovani sarebbe stati avvicinati mentre si trovavano sul lungomare della Costituzione: erano le due di notte passate e la baby gang avrebbe aggredito i ragazzi, costringendo uno di loro a consegnarli le scarpe firmate ed una felpa. Alcuni dei presunti responsabili - un marocchino di 17 anni e uno di 19 anni e un brasiliano sempre di 19 anni - sono stati identificati dai carabinieri e denunciati per il furto. Sono in corso approfondimenti per capire la dimanica dell'aggressione e se i ragazzi bloccati dai militari siano gli stessi responsabili di altre rapine in zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.