Giovani trovati con marijuana e cocaina: 50 grammi di droga nascosta tra viale dei Mille e la Pilotta

Controlli antidroga dei carabinieri nei luoghi caldi dello spaccio a Parma. Nel corso del fine settimana i militari della compagnia di Parma, insieme al nucleo cinofili proveniente da Bologna, hanno portato avanti una serie di sopralluoghi nelle vie dove si concentra di più lo spaccio di sostanze stupefacenti in città: in totale sono state identificate 37 persone, con 3 perquisizioni personali e 5 automobili controllate. In piazzale della Pace un 23enne è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana ed è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti: aveva con sè anche un coltello a serramanico di 19 centimetri. Un gruppetto di giovani, che si trovava tra viale Kenney e via Mazzini è scappato alla vista dei carabinieri: 5 persone sono fuggire lungo via d'Azeglio e fino a via Mazzini. I militari sono riusciti a fermare un giovane, che stava cercando di scappare in bicicletta: in tasca aveva due ovuli di cocaina. Durante i controlli sono stati sequestrati 24 grammi di marijuana abbandonata in piazzale della Pace, nello spartitraffico di via dei Mille altri 18 grammi di marijuana.