Gli amici con cui giocava alla playstation? Erano i clienti della droga: 29enne in manette

Invitata nella sua casa di via Paradigna diverse persone per giocare con la playstation. Un campionato che andava avanti da tempo ed aveva un segreto: al termine della partita il cliente prendeva bustine di droga, hashish, marijuana e cocaina, e in cambio lasciava alcune banconote. La sezione Antidroga della Mobile della Questura di Parma ha fermato ed arrestato un pusher parmigiano di 29 anni che aveva numerosi clienti, appassionati di playstation. Quando gli agenti sono entrati in casa sua hanno trovato 265 grammi di hashish, qualche grammo di coca e 40 grammi di marijuana. Per lui sono scattate la manette per detenzione ai fini di spaccio.