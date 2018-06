Gli nascondono un pacco con mdma e ketamina sotto la macchina per vendetta: 50enne assolto

Si è ritrovato un pacco pieno di vari tipi di droga sotto l'auto ed è stato arrestato per spaccio dai poliziotti che lo hanno controllato dopo aver ricevuto una telefonata anonima in Questura. Un 50enne è stato però assolto dal Giudice poichè non è stato trovato nessun legame con la sostanza stupefacente, che era stata messa da qualcuno per vendetta sotto la vettura dell'uomo. L'incredibile vicenda è avvenuta a Parma. Dopo una telefonata, un cui si faceva nome e cognome dell'uomo con l'indicazione del Pick Up da lui posseduto, la pattuglia lo ha fermato per un controllo. Il conducente, molto tranquillamente, ha fatto ispezionare l'auto: vicino alla gomma di scorta, sotto al cassone, gli agenti hanno trovato un pacco con un mix di droghe, tra mdma, cocaina, ketamina e altro. Il 50enne ha da subito detto di non sapere nulla della droga: versione che ha confermato anche davanti al Giudice. Dopo la discussione in aula anche il Pm ha chiesto la scarcerazione dell'uomo che, dopo 48 ore, è stato liberato.