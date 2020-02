Gli ritirano la patente e va negli uffici della polizia Locale in bici, ma è ubriaco: fermato e denunciato

Stava andando in bicicletta negli uffici della polizia Locale di Fontevivo per consegnare alcuni moduli ma è stato fermato poco prima: gli agenti stavano per uscire per alcuni servizi di controllo in strada e non hanno potuto fare a meno di notare che l'uomo, un 42enne di Fontevivo che già conoscevano, stava procedendo a zig zag, a bordo della sua bici. A quel punto lo hanno fermato e si sono accorti, dopo averlo sottoposto all'etilometro, che stava guidando il mezzo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Per l'uomo, che era stato fermato alla guida della sua auto dopo aver abusato di sostanze alcoliche e per questo aveva subito il ritiro della patente, oltre al sequestro dell'auto poichè non revisionata, è scattata una nuova denuncia per guida in stato di ebrezza.