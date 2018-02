Gli ritirano la patente in Germania e ne denuncia la scomparsa a Parma: 30enne denunciato per falso ideologico

Era stato sorpreso all'estero mentre guidava dopo aver alzato troppo il gomito: le autorità del Paese avevano ritirato la patente ad un 30enne residente a Tizzano Val Parma ma lui ha cercato di farsela ridare, denunciandone la finta scomparsa. Il giovane è stato denunciato per falso ideologico. Il conducente, durante un soggiorno in Germania, era stato fermato per guida in stato di ebbrezza: i poliziotti tedeschi avevano verificato un tasso alcolemico superiore a quello consentito in quel Paese e lo avevano sottoposto ad un provvedimento di ritiro del titolo di guida. Tornato in Italia il 30enne, pensando che non ci fossero collegamenti tra le banche dati di Italia e Germania, ha denunciato lo smarrimento della patente nel mese di settembre. I controlli hanno portato a scoprire la verità ed il giovane è stato denunciato dai carabinieri per falso ideologico.