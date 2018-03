Gli rubano orologi extra lusso in un hotel di Parma: poi gli lanciano una borsa con un 1 e 400mila euro falsi

Una banda di truffatori professionisti composta da cinque sinti rom è stata sgominata dopo l'ennesimo colpo. La truffa ai danni di due imprenditori di Fiorenzuola d'Arda è avvenuta davanti ad un Hotel di Parma. Nel mirino sono finiti padre e figlio che si erano rivolti ad un amico per vendere cinque orologi di lusso (Roger Dubuis, Richard Mille, Audemars Piguet, Piaget) e che alla fine sono stati derubati. Il conoscente li aveva messi in contatto con un uomo di Firenze, interessato all'acquisto, che aveva dato loro appuntamento in un albergo della nostra città il 28 febbraio.

Padre e figlio erano arrivati con gli orologi ed erano stati ricevuti da un amico dell'acquirente toscano che era in ritardo. L'uomo aveva invitato i due a visionare gli oggetti lontano da occhi indiscreti e aveva fatto salire il figlio in auto, mentre il padre lo avrebbe aspettato in albergo. Una volta a bordo si era dichiarato soddisfatto e di voler tornare in hotel per concludere la trattativa. A bordo c'era anche una bambina e un autista, ma appena l'imprenditore è sceso dall'abitacolo per farli scendere erano ripartiti a folle velocità lanciandogli addosso un borsone con banconote fac-simile per un milione e 400mila euro.

Ovviamente il vero acquirente proveniente da Firenze non era mai arrivato a destinazione. Padre a figlio derubati e beffati si sono rivolti ai carabinieri dell'aliquota operativa del Norm di Fiorenzuola che hanno avviato le indagini. Grazie a un'impronta digitale presente su un piccolo pezzo di cellophane che avvolgeva i fac-simile, sono risaliti ai sinti rom. I cinque, di 25, 34, 24, 23 e 41 che vivono tra Milano, Rovigo e Torino, sono stati individuati e denunciati per truffa. Gli orologi non sono stati ancora trovati.

