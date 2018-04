Gli studenti dell'Ulivi si mobilitano per i giovani ricoverati in Pediatria: ecco il progetto

Un progetto di giovani studenti per giovani ricoverati in Ospedale. Migliora così la vita e la accoglienza dei giovani della Pediatria e oncoematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma grazie a un progetto pensato e realizzato con il sostegno dello European club del liceo Ulivi di Parma.

Cinque metri di parete colorata di verde e arancio, che mette insieme e organizza una piccola filmoteca, videoteca oltre a una raccolta discografica. Una postazione computer con stampante, un grande tv per la riproduzione di film, una play station e giochi per la wee, frutto di donazioni precedenti, sono oggi organizzate in modo accurato per consentire ai giovani ricoverati di sentirsi il più possibile a loro agio. Oltre a questo, i giovani dello european club Ulivi offrono al reparto un contratto per un addetto data manager per la gestione dei dati relativi ai protocolli di ricerca della unità operativa.