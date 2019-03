Grosso incendio in un bosco a Corniglio: donna ustionata

Un vasto incendio si è sviluppato ieri nella zona di Corniglio, dopo che un 70enne ha cercato di bruciare qualche ramo secco in un campo. In pochissimo tempo le fiamme si sono propagate dai rami alle sterpaglie ed hanno coinvolto la vegetazione del bosco. Il rogo si è sviluppato nella zona di Lago ed è arrivato a lambire le abitazioni. Solo l'intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con tre mezzi, è riuscito ad evitare il peggio. L'elicottero del 115 in arrivo da Bologna ha scaricato circa mille litri d'acqua nel bosco per spegnere l'incendio. Il mezzo con ll bucket ha preso l'acqua dal lago di Ballone. In conseguenza dell'incendio una donna è rimasta leggermente ustionata al volto ed alle mani. Gli operatori del 118, che sono andati sul posto per l'emergenza, l'hanno medicata. Le sue condizioni di salute non sono gravi: si è poi recata con mezzi propri al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza.