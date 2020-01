Grosso incendio in un fienile di via Scola: odore di fumo in tutta la città

Un grosso incendio si è sviluppato, nella giornata di ieri giovedì 30 gennaio, all'interno di un fienile in via Scola a Parma. I Vigili del Fuoco della caserma di via Chiavari si sono recati sul posto per spegnere le fiamme ed hanno lavorato per diverse ore. Il rogo, nato per cause accidentali, ha creato una colonna di fumo: il vento ha contribuito a diffondere il forte odore in vari quartieri della città. Numerosi cittadini hanno chiamato il centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare la situazione che, fortunatamente, era già sotto controllo.