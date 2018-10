Guardia giurata ruba 1.200 euro dai distributori automatici dell'Ikea: denunciato 44enne

Durante i turni di lavoro come sorvegliante all'Ikea di Parma avrebbe rubato oltre 1.200 euro dai distributori automatici, presenti all'interno del noto negozio di arredamento. E' questa l'accusa nei confronti di un 44enne italiano che è stato denunciato dai carabinieri di Parma: i militari hanno svolto le indagini per verificare a cosa fosse dovuto l'ammanco, che era stato registrato dal titolare proprio in quei mesi. I carabinieri, dopo aver effettuato le indagini e le verifiche del caso, hanno identificato e denunciato per furto aggravato la guardia giurata, che lavora anche in un altro esercizio commericale di Reggio Emilia. La cifra sottratta sarebbe stata superiore ai 1.200 euro.