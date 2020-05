Guasto a un motore dell'impianto di condizionamento: incendio al Roadhouse

Incendio nella notte, all'altezza del casello autostrale. E' scoppiato sul tetto del locale Roadhouse, a causa di un cortocircuito nel motore di un impianto di condizionamento. L'incendio è scoppiato poco dopo le 22. Coinvolte alcune squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme impegnati per più di due ore. Per fortuna non sono stati segnalati danni alla struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.