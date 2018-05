Guida con la patente revocata da 8 anni e senza assicurazione: 40enne multato per 6 mila euro

La patente gli era stata ritirata da ben otto anni ma lui guidava senza alcun problema: l'auto che conduceva, inoltre, era priva di copertura assicurativa. Un 40enne residente nella Bassa è finito nei guai nei giorni scorsi. La Polizia Municipale di Soragna l'ha fermato per un normale controllo: dagli approfondimenti è emerso tutto il quadro di irregolarità e gli agenti hanno provveduto a contestare all'uomo una multa complessiva di 6 mila euro. Otto anni fa il conducente aveva già avuto il fermo amministrativo dell'auto e 5 mila euro di multa: il 40enne però aveva continuato a guidare fino ad oggi. Il fermo è avvenuto in via Dante, ad un posto di blocco programmato.