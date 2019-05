Guida ubriaco il pullman pieno di ragazzini in gita: autista fermato dalla polizia Stradale

Guidava l'autobus, pieno di ragazzini in gita scolastica, completamente ubriaco. Un autista è stato fermato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio, dalla polizia Stradale di Parma che ha intercettato il mezzo all'altezza dell'area parcheggio di Fontanellato. L'intervento si è svolto verso le ore 9.30. Gli agenti hanno verificato che il tasso alcolemico dell'uomo, alla guida del mezzo che stava portando in gita i ragazzi, era superiore a quello consentito per legge. Il conducente ha messo in pericolo i giovanissimi passeggeri che stava accompagnando. I poliziotti stanno effettuando ulteriori verifiche: il pullman stava viaggiando in direzione Bologna.

Aggiornamenti a breve