"Hai del fumo?", 25enne prende a pugni in faccia un 40enne e lo rapina: arrestato

Era andato alla stazione ferroviaria di Parma, luogo noto per lo spaccio di stupefacenti, per acquistare un pò di fumo ma mai si sarebbe immaginato di trovare, invece della droga, un giovane che lo ha preso a pugni in faccia per poi rapinarlo del cellulare. Un uomo di 40 anni in cerca di hashish è andato in stazione e, credendo di andare a colpo sicuro, ha fermato un ragazzo di 25 anni, senza fissa dimora che vive per strada e spesso si rifugia nella zona dello scalo ferroviario cittadino. Il cliente ha chiesto al giovane se aveva del fumo: in tutta risposta lui ha prima detto di si e poi lo ha invitato a seguirlo in una zona appartata. Quando si sono allontanati dal punto in cui tutti potevano vederli il 25 enne ha preso a pugni l'uomo, lo ha spintonato e poi gli ha rubato anche il cellulare. Dopo il furto lo ha ricattato, cercando di estorcerli 50 euro per avere indietro lo smartphone. Il 40enne si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini ed hanno identificato il giovane, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per il 25enne sono scattate le manette per rapina e tentata estorisione. Il suo cane, un meticcio bianco, è stato affidato al canile municipale.