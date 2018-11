Halloween, 14enne suona i campanelli all'una di notte: "Preso a pugni da un 34enne"

Dolcetto o scherzetto? Il proprietario di un appartamento in strada Quarta ha chiamato il 113 per un gruppo di ragazzini che disturbava la quiete notturna: uno di loro, che ha avuto 20 giorni di prognosi, lo accusa di un'aggressione in strada