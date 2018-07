I banditi assaltano le villette di Mariano: quattro colpi in strada Bassa dei Folli

Una banda di ladri, probabilmente professionisti, è entrata in azione nel fine settimana, approfittando dell'assenza dei proprietari per le vacanze, in alcune villette di strada Bassa dei Folli a Mariano, una strada già in passato colpita da numerosi raid dei malviventi. L'ennesima incursione è andata in scena nel fine settimana: i ladri sono riusciti ad entrare e a svaligiare quattro villette. Dopo aver divelto le porte blindate con un piede di porco sono entrati ed hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato: hanno rovistato dappertutto e si sono portati a casa l'oro, i gioielli, oltre che del denaro contante. I proprietari si sono accorti dei furti sono al loro rientro ed hanno presentato denuncia alla polizia, che sta cercando di ricostruire gli episodi per arrivare all'identificazione dei malviventi.