I banditi assaltano nella notte una villa di Sorbolo, bottino di migliaia di euro: rubate pistole e fucili

Hanno assaltato una villa di Sorbolo-Mezzani nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio e poi sono scappati. Alcuni banditi hanno preso di more un'abitazione, probabilmente sapendo che all'interno avrebbero trovato contanti e oggetti preziosi. Il blitz è scattato nel corso della nottata: i carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce dei ladri, hanno recuperato le armi, alcuni fucili e pistole regolarmente detenute, e l'auto del proprietario. I banditi hanno portato via invece i soldi e l'oro: il bottino deve ancora essere quantificato ma si parla di qualche migliaia di euro. I militari del Nucleo Radiomobile di Parma e quelli della stazione di Sorbolo stanno portando avanti le indagini per identificare i responsabili.