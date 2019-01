I banditi assaltano una villa a Medesano: 81enne si chiude nella camera da letto

Sono entrati nelle prime ore della mattina, pensando che i proprietari fossero fuori casa. Erano da poco passate le ore 8 quando alcuni banditi hanno preso d'assalto una viilla di via Volta a Medesano. All'interno dell'abitazione però c'era un'anziana di 81 anni, che si trovava in camera da letto. La donna ha sentito alcuni rumori e si è spaventata: dopo essersi chiusa nella camera da letto si è nascosta sotto le coperte. I ladri hanno tagliato le inferriate ed hanno agito indisturbati: hanno individuato la cassaforte e l'hanno svuotato. Il bottino è di qualche migliaia di euro: i carabinieri stanno portando avanti le indagini per risalire agli autori del furto.