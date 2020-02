I banditi assaltano una villa ad Ozzano, forzano le inferriate e disattivano l'allarme: bottino di Rolex e gioielli

Hanno agito come dei veri professionisti dei furti in appartamento. Il raid è scattato nel tardo pomeriggio di sabato, quando i proprietari di una villa in via Monticello a Ozzano Taro, frazione di Collecchio, non erano in casa: i banditi, che non sono ancora stati identificati, hanno approfittato di quel momento per compiere un vero e proprio assalto, mirato e specifico all'interno di un'abitazione che molto probabilmente avevano tenuto d'occhio nei giorni precedenti.

Dopo essere entrati all'interno del cortile - forse grazie ad un buco nella rete metallica - hanno forzato una finestra ed hanno sfondato i vetri per entrare. Una volta all'interno della villa hanno disattivato l'allarme. I ladri hanno trovato alcuni gioielli ed un Rolex pregiato, che hanno ovviamente rubato. I carabinieri, che si sono recati sul posto per un sopralluogo, stanno effettuando le indagini per identificare i malviventi.

In consiglio è sempre quello di fare attenzione a tutti i movimenti e le persone sospette, per segnalarle tempestivamente alle forze dell'ordine e di avvicinarsi alle realtà dei gruppi di vicinato, presenti anche in zona, oltre che nei vari quartieri della città di Parma.