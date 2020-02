I carabinieri 'setacciano' il centro e l'Oltretorrente: denunce ed arresti

I carabinieri hanno perlustrato, attraverso alcune operazioni di controllo del territorio, un particolare il quartiere Oltretorrente ed il centro storico, nella giornata di ieri venerdì 7 febbraio. L'impegno degli uomini e delle donne dell'Arma si è strutturato attraverso l'utilizzo di una ventina di militari, oltre a quelli della stazione Mobile. Due persone, fermate mentre transitavano a bordo della propria auto in via Emilia Est, sono stata denunciate per porto di oggetti atti ad offendere: un parmigiano di 38 anni che aveva un coltello con una lama non regolamentare e un parmigiano di 19 anni che aveva una mazza da baseball in auto.

Sei parmigiani, tra i 25 e i 40 anni, sono stati segnalati in Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. Un giovane, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza: è stato fermato mentre guidava la sua auto con un tasso alcolemico di 1.6 grammi/litro. Un 27enne ivoriano è stato arrestato per spaccio al Parco Ducale: è stato infatti sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad una giovane parmigiana di 25 anni.