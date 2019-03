I cittadini chiamano, la polizia perquisisce un furgone in viale dei Mille: 48enne trovato con semi di marijuana

Un furgone, parcheggiato tra viale Vittoria e via dei Mille, ha attirato l'attenzione dei cittadini del quartiere Oltretorrente che, pensando che fosse sospetto anche per i movimenti del conducente, hanno deciso di avvertire i poliziotti. Giunti sul posto gli uomini delle Volanti hanno identificato il conducente, un italiano di 48 anni con precedenti per spaccio ed hanno perquisito il mezzo. All'interno hanno trovato un sacchetto con dentro alcuni semi di marijuana. I poliziotti hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dell'uomo, sempre in viale dei Mille. All'interno della casa c'era un altro sacchetto con semi di marijuana: il 48enne è stato denunciato per possesso di sostanze per la produzione di droga.