I genitori di una 30enne incastrano i pusher di coca della figlia: denunciati 4 parmigiani

Hanno scoperto che la loro figlia di 30 anni faceva uso di cocaina ed hanno chiesto l'aiuto dei carabinieri per fare arrestare i pusher che fornivano la droga alla figlia. Due genitori di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, hanno fornito alcune informazioni ai militari: da lì è nata un'inchiesta che ha portato alla chiusura di un'operazione contro lo spaccio tra Parma e Reggio Emilia: quattro giovani del parmense sono stati denunciati, un 27enne di Noceto, un 28enne di Fontevivo e due 30enni di Parma. Secondo la ricostruzione degli investigatori i quattri avrebbero spacciato cocaina ed eroina, tra il 2014 ed il 2017, ad una trentina di persone. Due clienti si sono rifiutati di testimoniare contro i pusher e sono finiti nei guai: si tratta di un 47enne e un 55enne di Parma: il primo ha fornito false dichiarazioni mentre il secondo non si è presentato dai carabinieri quale persona informata sui fatti. I genitori della ragazza l'hanno seguita per capire da chi comprasse la droga: hanno visto un'auto con a bordo alcuni giovani e lo hanno segnalato ai carabinieri. La stessa giovane, interrogata dai militari, ha dichiarato di essere dipendente da cocaina ed ha fornito elementi utili alle indagini.