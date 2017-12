I ladri rubano gioielli per mille euro: si portano via anche i regali di Natale, cinque pezzi di Parmigiano

Ennesimo furto in abitazione a Parma, questa volta in viale Piacenza. Erano da poco passate le ore 20 di ieri, martedì 19 dicembre, quando alcuni ladri sono entrati all'interno di un appartamento mentre i proprietari si trovavano fuori. I malviventi, secondo le prime informazioni, hanno sfondato la porta d'ingresso e sono entrati all'interno dell'edificio. Dopo aver messo le stanze a soqquadro hanno trovato alcuni oggetti preziosi: hanno portato via un anello e una collona per un valore di circa mille euro. I ladri hanno portato via anche cinque pezzi di parmigiano, che i proprietari avevano comprato per fare i regali di Natale.