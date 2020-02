Furti al Montanara: selezionano il bottino nei campi da rugby e scappano

Dopo l'episodio di via Siligato un'altra segnalazione di furto arriva dal quartiere Montanara. Nel tardo pomeriggio di giovedì infatti alcuni ladri sarebbero entrati all'interno di un appartamento, nei pressi del parco adiacente ai campi da rugby ed avrebbero fatto razzia all'interno dell'abitazione, prelevando diversi oggetti, probabilmente di scarso valore. Dopo il furto tre persone sono state viste all'interno dei campi da rugby mentre selezionavano il bottino, abbandonando poi quello che non ritenevano necessario rubare, tra cui documenti ed altri oggetti personali. "Qui un intervento puntuale - sottolineano i gruppi di vicinato - avrebbe permesso di fare un controllo sulle persone, che sono state viste all'interno dei campi mentre selezionavano la merce da portarsi via e quella da abbandonare.. Dobbiamo coinvolgere maggiormente la popolazione per presidiare il territorio e supportare, in questo modo, tempestivamente le forze dell'ordine".