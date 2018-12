I ladri tentano di rubare alla Cotab ma scappano a mani vuote

I ladri hanno fatto visita, nella notte appena trascorsa, alla Cotab, la cooperativa tabaccai di via Bernini. Il tentativo di furto non è andato a buon fine e i malviventi si sono dati alla fuga senza bottino. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Parma dopo che il titolare si è accorto del tentativo di furto. Non è la prima volta, durante la settimana di Natale, che i ladri cercano di entrare all'interno dell'edificio. I militari hanno avviato le indagini necessarie per identificare i malviventi.