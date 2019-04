I Nas di Parma sequestrano 2 mila integratori alimentari

Un'ispezione igienico sanitaria dei Nas ha portato al sequestro di numerose confezioni di integratori. Gli operatori hanno tolto i prodotti dalla commercializzazione per effettuare ulteriori accertamenti. E' quanto emerge da un blitz, effettuato dai Nas di Parma all'interno di un deposito di un'azienda che si occupa di commercio online. Gli integratori alimentari sequestrati sarebbero poco più di 2 mila. I militari, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno messo in atto il provvedimento poichè il prodotto è sospettato di "contenere dei principi farmacologicamente attivi", si legge in una nota. Secondo le prime informazioni il valore della merce sequestrata sarebbe di circa 63 mila euro.