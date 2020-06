I Nas di Parma sequestrano 200 chili di cibo scaduto in un ristorante

Circa 200 chili di cibo privi di indicazione o scaduti. E' quanto trovato dai Carabinieri del Nas di Parma, nell'ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare hanno proceduto, durante l'ispezione di alcune attivita' di ristorazione. In particolare, in un ristorante dell'Appennino reggiano i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo, circa 200 chilogrammi di alimenti vari (carne, prodotti a base di carne, verdure, sorbetti, prodotti ittici, panna, conserve varie di verdure e passata di pomodoro) rinvenuti in parte privi di qualsiasi indicazione (specie, tipologia, data di confezionamento o preparazione, scadenza lotto etc..) e in parte con data di scadenza decorsa di validita'. Al titolare sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di 2.000 euro.

