I Nas sequestrano migliaia di confezioni di cosmetici e tatuaggi irregolari

Il Comando carabinieri per la Tutela della Salute ha sequestrato decine di migliaia di confezioni di cosmetici e tatuaggi in due distinte operazioni che sono state portate avanti in Emilia-Romagna ed in Puglia. Nel corso dei controlli i militari hanno verificato il non rispetto di alcune norme relative all'igiene: sono state verificate alcune irregolarità. Il Nas di Bari hanno invece trovato 40 mila confezioni di cosmetici non registrati sul portale europeo, un passaggio previsto prima dela loro commercializzazione.