I poliziotti setacciano il quartiere San Leonardo con il cane antidroga: sequestro di hashish e marijuana

Proseguono le operazione antidroga per contrastare la presenza dei pusher nei quartieri e nelle aree verdi di Parma. Nel corso del fine settimana, infatti, i poliziotti della Questura di Parma, con l'ausilio di due pattuglie del reparto prevesione crimine di Reggio Emilia e l'unità cinofila, arrivata da Bologna con il cane Irvin, hanno passato al setaccio alcune aree verdi e alcune strade della città, quelle più calde e ad altra presenza di pusher. In particolare gli agenti hanno perlustrato il quartiere San Leonardo - via Venezia nel tratto pedonale che corre parallelo a via Treviso sotto la ferrovia, oltre al parco Falcone Borsellino. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 100 grammi di hashish e qualche grammo di marijuana: sono stati identificate anche 30 persone e controllari 20 veicoli.

