I proprietari del Verdi Ricordi cenano nel ristorante chiuso: i ladri rubano più di 60 mila euro

I proprietari del ristorante avevano appena chiuso la cucina e stavano cenando tra di loro. Proprio in quel lasso di tempo alcuni malviventi sono entrati all'interno dell'edificio al piano superiore e hanno rubato ben 60 mila euro in contanti, più alcuni orologi e gioielli per un valore di qualche migliaia di euro. Il blitz è scattato domenica sera. I malviventi sono entrati da una finestra ed hanno razziato tutto il possibile. Il furto è avvenuto ai danni della famiglia che gestisce il ristorante Verdi Ricordi in Casello Poldi a Parma. I banditi si sono poi dileguati con il consistente bottino. Gli uomini delle Volanti della Questura sono arrivati sul posto per effettuare un sopralluogo: le indagini sono in corso per individuare i responsabili.