I saluti del Prefetto Forlani al personale delle Aziende sanitarie

“Lasciando Parma per Palermo era per me doveroso venire a salutare i compagni di questi ultimi 80 giorni di impegnativa attività. Sono stati giorni davvero intensi. In tutta questa fase di emergenza sanitaria la mia preoccupazione maggiore è stata quella di non lasciare da solo nessuno”. Ha voluto salutare così il personale delle due aziende sanitarie di Parma il Prefetto Giuseppe Forlani.

Ad accoglierlo, davanti agli spazi all’aperto del Padiglione Barbieri, con mascherina e a distanza di almeno un metro, il commissario straordinario di Azienda Ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma, Massimo Fabi, insieme alle direzioni sanitarie e amministrative delle due aziende sanitarie, la direzione del servizio assistenziale, i direttori dipartimento e delle aree Covid dell’Ospedale Maggiore. “Questa emergenza sanitaria - prosegue Forlani - è stata talmente grande che solo facendo ognuno la propria parte abbiamo saputo affrontarla. Questo è avvenuto grazie a un’organizzazione delle due aziende molto attenta che ha consentito di tenere insieme, non solo l’ospedale, ma l’ospedale, i pazienti e i loro familiari e tutti coloro che erano fuori. Un lavoro di una complessità enorme ottenuto grazie all’impegno delle persone. Dalle difficoltà si esce insieme, individuando le soluzioni, talvolta difficili, che ci consentano di superarle. Ora siamo in una fase che richiede altrettanto sforzo. E’ indispensabile mantenere comportamenti corretti, per tenere in sicurezza tutti. Ne usciremo fuori insieme”.

I complimenti a Forlani per il riconoscimento che ha ricevuto e per lo straordinario e prezioso lavoro svolto sono arrivati da Massimo Fabi. “Ringrazio il prefetto - precisa Fabi - per il costante e quotidiano impegno e per il grande lavoro svolto con lui e con tutta l’unità di crisi. Davvero grazie a nome del sistema sanitario di questo territorio non solo per quanto fatto in questi mesi di emergenza sanitaria ma per l’attenzione che ha sempre dimostrato per la sanità di Parma e della sua provincia. A Forlani – conclude il commissario straordinario delle Aziende Sanitarie - i miei più sinceri complimenti per il prestigioso incarico a Prefetto di Palermo”.

