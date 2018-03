Il 2018 è l'anno europeo del patrimonio culturale: l'incontro in Comune

Il 2018 sarà l'anno dedicato al patrimonio culturale, inteso non solo in senso più strettamente museale, ma in un'accezione più ampia che comprende anche il paesaggio, il territorio e le tradizioni locali. Per questo il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore alla Cultura Michele Guerra, Dario Naddeo, dirigente del Servizio Patrimonio Artistico del Comune di Parma, Mario Turci, direttore del Museo Ettore Guatelli hanno incontrato i Sindaci e gli assessori alla Cultura dei Comuni della Provincia di Parma.

“Valorizzare le potenzialità del nostro territorio attraverso un coordinamento delle attività può essere la carta vincente. Avere una rete territoriale integrata che ragiona in maniera sinergica, che mette a sistema tutte le realtà museali, migliora l’attrattività del nostro territorio. Parma 2020, inoltre, dà un’ulteriore valore aggiunto a tutte le attività” - ha aperto l’incontro il sindaco Pizzarotti. Con la collaborazione di Fondazione Museo Ettore Guatelli, verrà costituita una nuova “Comunità dei Musei parmensi” che promuoverà e valorizzerà i nostri territori andando ad integrarsi con circuiti tematici di respiro nazionale e internazionale.

“Attivare programmazioni culturali integrate sviluppando progetti condivisi per il sostegno, per la promozione e per la valorizzazione del patrimonio museale, arricchirà la nostra offerta e ci permetterà di migliorarla” ha sottolineato l’assessore Guerra.