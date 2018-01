"Il cane non ha abbaiato": ecco il nuovo dossier antimafia de 'La Banda'

Sarà presentato in prima nazionale a Castelfranco Emilia (Mo) il 27 gennaio alle ore 21.00 presso la biblioteca comunale dedicata a Lea Garofalo il nuovo dossier antimafia "Il cane non ha abbaiato – Aemilia, gioco d'azzardo e beni confiscati in Emilia Romagna".

A realizzarlo, l'equipe di associazioni emiliano-romagnole che fanno capo all’associazione “La Banda", ormai al quinto dossier antimafia in sette anni di attività.

L'associazione, che ha al suo attivo il sito www.mafiesottocasa.com, ha deciso di mettere su carta, in un’operazione autoprodotta e autofinanziata, tutte le sfaccettature delle mafie emiliano-romagnole, partendo dal maxi-processo Aemilia, dettagliato in ogni suo passaggio, per poi spaziare sulla presenza della crimininalità organizzata in regione che in questo momento conta oltre 50 cosche di mafie italiane più otto straniere.

Due focus arricchiscono il lavoro d'inchiesta: uno sui beni confiscati, oltre cento in regione, e uno sul gioco d'azzardo. Il 2017 infatti è stato l’anno della sentenza del processo “Black Monkey”, che ha fatto emergere la connessione tra mercato dell’azzardo e mafie.

A presentare e condurre l'evento il giornalista Francesco Dondi. Per l'associazione “La Banda” interverranno Rebecca Righi, Sara Donatelli e Massimo Manzoli.

Durante la serata sarà possibile ritirare una copia del dossier.