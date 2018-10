Il corriere della droga da Collecchio a Parma: pusher fermato con 50 grammi di cocaina

E' stato sorpreso mentre spacciava una dose di 1 grammo e 60 di cocaina ad un giovane 26enne di Collecchio, i carabinieri lo hanno seguito per poi bloccarlo in via Terracini a Parma. Un pusher nigeriano, con alle spalle alcuni precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai militari nella giornata di ieri. Durante un controllo alcuni carabinieri in borghese hanno assistito allo scambio di droga: gli agenti si sono divisi per inseguire sia il pusher che il cliente. Il ragazzo italiano è stato fermato e segnalato in Prefettura come consumatore: aveva la cocaina appena acquistata. Il pusher invece è tornato a Parma ed è stato seguito ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio: in via Terracini i carabinieri lo hanno fermato e perquisito: nell'auto e nell'abitazione sono stati trovati 50 grammi di cocaina, suddivisi in 16 ovuli e 4 grammi di marijuana. La droga era nascosta in auto all'interno di un intercapedine, ricavata all'interno di una delle portiere. L'uomo, regolare sul territorio italiano, guidava un'auto senza assicurazione e non aveva mai conseguito la patente: il mezzo è stato confiscato.