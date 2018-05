Il Primo Maggio è la sicurezza sul lavoro

La festa dei lavoratori ha inizio a Parma con il tradizionale corteo del 1° Maggio. Una sfilata che parte da Piazzale Santa Croce e coinvolge tanti partecipanti. Molte le istituzioni presenti: dal sindaco Federico Pizzarotti (tornato dal suo viaggio negli Stati Uniti), agli assessori, con la banda musicale Giuseppe Verdi che ha eseguito "Bella Ciao". La passeggiata è continuata nel cuore dell'Oltretorrente, in Via D'Azeglio, prima di arrivare in centro e passare davanti al Teatro Regio. Il solito omaggio al Partigiano prima di arrivare alla lapide dei Caduti. Lungo il cammino sono stati distribuiti dei fiori rossi e i presenti hanno esposto le classiche bandiere della pace, con i simboli di Pci, Rifondazione comunista. In Piazza Garibaldi si è tenuto il tradizionale comizio che ha visto protagonista il segretario regionale di Cisl Giorgio Graziani che ha snocciolato i dati relativi alla sicurezza sul lavoro.