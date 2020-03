Il Day Hospital oncologico dell’Ospedale Maggiore trasferito al Dalla Rosa Prati

Da lunedì 30 marzo il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Maggiore sarà collocato presso il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati in via Emilia Ovest 12/A. Prelievi, visite e somministrazione delle terapie verranno effettuate nella struttura che dista meno di un chilometro dall’Ospedale in direzione Piacenza.

“Il trasferimento non comporterà alcuna variazione nel percorso di cura dei pazienti, se non la diversa sede peraltro più protetta al di fuori dell’Ospedale” assicura il direttore dell’Oncologia medica Francesco Leonardi che li ringrazia per la collaborazione in un momento così difficile. “Così come vorrei ringraziare i miei collaboratori – aggiunge Leonardi - per la disponibilità che ancora una volta hanno dimostrato nell’affrontare questo sforzo organizzativo oltre al Poliambulatorio che ha messo subito a disposizione la struttura”.

“Al Dalla Rosa Prati – aggiunge il Responsabile delle Attività ambulatoriali specialistiche Marcello Tiseo – i nostri pazienti troveranno tutti i servizi di cui abitualmente usufruivano al padiglione Cattani. Gli ambulatori prelievi, di visita e la somministrazione avranno una dislocazione in piani diversi della struttura, ma sarà nostra cura accompagnare, chi ne avesse bisogno, nei nuovi ambienti”.

“Ormai da diversi anni esiste una collaborazione concreta e di reciproca soddisfazione tra il nostro Poliambulatorio e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma – spiega l’amministratore delegato del Poliambulatorio Guido Dalla Rosa Prati - per quanto riguarda l’attività del reparto di medicina Nucleare ed in particolare per le prestazioni Pet/tac. Questo nuovo accordo in un periodo così critico per la popolazione, ci rende particolarmente fieri ed orgogliosi. Desideriamo esprimere gratitudine verso l’Azienda Ospedaliera di Parma per averci permesso di essere in prima linea, insieme a loro. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo a tutto il personale del Poliambulatorio, che con dedizione, presenza e professionalità si è messo prontamente a disposizione di questo nuovo importantissimo servizio al fianco del personale del reparto di Day Hospital oncologico.”

I pazienti dovranno recarsi in Ospedale solo per alcune prestazioni quali gli esami radiologici già programmati e le visite cardiologiche. Ogni altra prestazione verrà fornita nella nuova sede del Day Hospital oncologico in via Emilia Ovest 12/A.

I numeri di telefono di riferimento rimangono gli stessi. Accettazione: 0521.702660-61 – Emergenza Covid per pazienti oncologici: 0521. 702665