"Il decreto sicurezza bis è disumano". E fa lo sconto agli stranieri nel suo negozio

Massimiliano Picchietti vive a Berceto, il comune di montagna della provincia di Parma, e alla notizia dell'approvazione del decreto sicurezza bis è sbottato. Al sito TPI News si è raccontato come un antifascista e 'fortemente razzista verso i fascisti'. Impegnato nel sociale, Picchietti è uno dei promotori della biblioteca intitolata a Lorenzo Orsetti – il combattente italiano ucciso in Siria dall’Isis – che è stata aperta nella stazione locale con l’aiuto del sindaco Luigi Lucchi. La sua protesta contro il dl sicurezza bis si è tradotta in un gesto semplice: un cartello sulla vetrata del suo market con uno sconto agli stranieri.

“In base al decreto sicurezza bis il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10% oltre scontistica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo decreto va oltre la vergogna e l’infamia”.

LO SDEGNO - "Il mio è stato un gesto dimostrativo di sdegno - dice Picchietti a TPI News - se all’attuale governo italiano viene fatta una distinzione tra individui, la faccio anche io: io però agevolo l’individuo ghettizzato e considerato inferiore. Con questo decreto, porgere un braccio verso una creatura che affonda significa poter essere arrestati. E’ fuori discussione che dovremmo essere fare il pugno duro in Europa sulla redistribuzione dei migranti, poi però quando si parla di discutere delle quote, il capitano Salvini non c’è mai. Alla Lega fa comodo questo bailamme. Se alla Lega togli il migrante, all’inzio c’era il terrore, string-stringi non è niente. Sono razzista verso chi ha perso ogni forma di umanità. Contro chi appoggia dei partiti o politici che hanno perso il grado di umanità. Sono antifascista e razzista verso i fascisti".