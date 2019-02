"Sfrattati con una figlia di 3 anni, siamo precari e nessuno ci affitta casa"

L'emergenza abitativa colpisce duro, anche a Parma e anche le famiglie parmigiane. Greta ed Alessandro, due giovani ragazzi poco più che ventenni, sono stati sfrattati dalla casa in cui vivevano da sei anni in borgo San Giuseppe, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Il 4 febbraio un ampio dispiegamento di forze dell'ordine ha eseguito il provvedimento del Tribunale.

Entrambi con un lavoro precario e senza un contratto fisso hanno difficoltà ad avere un'abitazione in affitto. "Nessuno dei due ha un contratto fisso: le agenzie e i privati non di fidano e non ci affittano la casa". Esordiscono così i due ragazzi, provenienti da famiglie parmigiane, che hanno deciso di mettere al mondo una figlia e di prendersi cura di lei.

"All'inizio eravamo in affitto dai miei genitori - dice Alessandro - con un contratto regolare, è successo che l'anno scorso si sono trasferiti in una casa popolare assegnata dal Comune. Quindi in quella casa siamo rimasti solo io, la mia compagna Greta e nostra figlia". Poi le difficoltà economiche per gli stipendi bassi e la precarietà lavorativa: da lì l'impossibilità di continuare a pagare l'affitto. Dopo vari ingressi dell'ufficiale giudiziario lo sfratto è stato eseguito. "Il Comune di Parma ci ha promesso che tra due mesi potremo entrare in un'abitazione ad affitto agevolato ma per ora non abbiamo una casa". Per ora hanno solo una stanza, messa a disposizione da Art Lab: "Siamo grati ai ragazzi per averci offerto questa possibilità".