Il Fan Club Valentino Rossi porta una ventata di allegria all’Ospedale dei Bambini

Quando il piccolo vede la bandiera con il numero 46 se la lega al collo e inizia a correre nel corridoio dell’oncologia pediatrica senza sosta. Prende magliette, distribuisce cappellini, coinvolge gli amici del reparto e si mette in posa per le foto. Ha 5 anni, energia da vendere e, per un’ora, diventa la mascotte di Flavio Pratesi, presidente del Fan Club Valentino Rossi, arrivato all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” con il suo carico di gadget e solidarietà in nome del plurititolato campione di Tavullia.

Aiutato dal giovane fan e accompagnato da Stefano Capretto dell’associazione Giocamico onlus, Flavio colora di giallo tutte le stanze dei reparti pediatrici tra i sorrisi che spuntano sui volti dei pazienti che riconoscono immediatamente quel numero, il 46, quello di Valentino Rossi fin dalle origini con le minimoto.

Zainetti e bandiere per tutti, ogni bambino che spunta da una porta riceve una parola e un gadget. E Flavio, anima storica del Fan Club del “Dottor Rossi”, veste di giallo anche il personale che partecipa alla colorata distribuzione. Senza dimenticare nessuno: dal reparto di Pediatria e Oncoematologia della dottoressa Patrizia Bertolini, al terzo piano della Pediatria generale e d’urgenza del dottor Icilio Dodi, agli ambulatori e al day hospital per chiudere al piano terra con il Pronto Soccorso per bambini e adolescenti. “L’anno scorso – spiega il presidente - abbiamo visitato trenta ospedali pediatrici, da Trento a Palermo. E ci chiamano anche dall’estero. Cercheremo di portare Valentino Rossi ovunque perché non c’è niente di più bello del sorriso di un bambino quando vede il 46, noi gli diamo una maglietta o una bandiera ma è come se consegnassimo una piccola goccia di energia”