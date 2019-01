Festino con l'eroina nel dramma: 29enne salvato in extremis

Un festino organizzato in casa di due fratelli napoletani di 29 e 38 anni ha rischiato di finire in tragedia: uno dei due giovani, il fratello minore, è stato salvato in extremis dai sanitari del 118 che lo hanno soccorso immediatamente dopo che il fratello maggiore, preoccupato delle condizioni del 29enne, ha allertato i soccorsi. Il giovane, che aveva assunto un cocktail di droghe con eroina e marijuana, è arrivato al Pronto Soccorso e i medici sono riusciti a salvarlo. I carabinieri della stazione di San Pancrazio sono intervenuti insieme all'ambulanza: all'interno dell'abitazione hanno trovato tracce di marijuana e di eroina. Le droghe erano state probabilmente assunte da tutti e tre i giovani, che sono stati segnalati in Prefettura come consumatori. L'episodio è avvenuto all'1.30 della notte tra il 14 ed il 15 gennaio: il giovane ha sentito un forte dolore al petto e a rischiato di morire per un'overdose, dovuto al mix di droghe. L'ultima tendenza dei consumatori di droga è proprio quella di organizzare festini in casa e di confezionare cocktail di droghe di vario tipo: un'abitudine pericolosissima che si sta diffodendo anche a Parma.