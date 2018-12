Il fisarmonicista Giovanni preso a pugni sotto casa

È stato aggredito a pugni in faccia da sconosciuti mentre si trovava davanti alla sua abitazione di via Verona ed ha riportato un trauna cranico e una frattura all'anulare destro. Ian Nani, il fisarmonicista che suona da anni lungo le strade della nostra città è stato la vittima di un vile pestaggio che si è verificato nei giorni scorsi. Ora le indagini dei poliziotti cercheranno di risalire all'identità degli aggressori. Intanto per il fisarmonicista, per tutti Giovanni, tanta paura e qualche ferita.